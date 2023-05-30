Винер считает, что в России подрастают бесконечно талантливые спортсмены

Во вторник в Москве прошел праздничный концерт "Сокровища России", в котором приняли участие около тысячи юных представительниц художественной гимнастики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Праздничный концерт "Сокровища России", который прошел во вторник в Москве, в очередной раз показал, что в России подрастают очень талантливые юные спортсмены. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

Концерт "Сокровища России", посвященный Дню защиты детей, прошел в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, в нем приняли участие около тысячи юных спортсменок, делающих первые шаги в художественной гимнастике.

"Такое грандиозное представление у них впервые в жизни, здесь выступают дети от 6 до 13 лет, - сказала Винер. - Они с таким удовольствием выступают, они такие талантливые, все - от Москвы до самых окраин. Здесь вместе с солистами, которые поют на сцене, победители и лауреаты конкурсов, их тысяча человек. Каждый ребенок выходит только один раз и делает свою партию, свой номер, свою программу".

"Мы всех собрали, дети бесконечно талантливые, у нас в России это просто драгоценный дар. Я очень волновалась, потому что это дети, я боялась, что они растеряются, но нет. Они смелые, решительные, мы тренировали эти номера без телевизора два дня, вчера и сегодня. И вот, пожалуйста, результат, какие талантливые у нас дети и тренеры", - заключила глава ВФХГ.