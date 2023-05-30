ЦСКА договорился о продлении контракта с трехкратным обладателем Кубка Гагарина Окуловым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении на два года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА достиг соглашения о продлении контракта с нападающим Константином Окуловым. Об этом журналистам во вторник заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"С Окуловым мы договорились. Завтра рассчитываем подписать. Ведем переговоры о продлении на два года", - сказал Есмантович.

Окулову 28 лет, он выступает за ЦСКА с мая 2017 года. В составе столичного клуба нападающий трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Окулов в 60 играх забросил 18 шайб и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий набрал 20 очков (6 шайб + 14 голевых передач) в 27 играх.