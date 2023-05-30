Есмантович считает, что хоккейному ЦСКА нужно работать над поиском российского вратаря

Ранее армейский клуб не стал предлагать контракт шведскому вратарю Адаму Рейдеборну в связи с ужесточением лимита на легионеров

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московскому хоккейному клубу ЦСКА нужно работать над поиском российского вратаря в связи с ожесточением лимита на легионеров. Об этом журналистам во вторник рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Ранее Есмантович сообщил, что армейский клуб не стал предлагать контракт шведскому вратарю Адаму Рейдеборну в связи с ужесточением лимита на легионеров.

"Адам - наш вратарь, мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы, - сказал Есмантович. - Из Казахстана может прийти ситуация, касающегося двойного гражданства хоккеистов, и у нас Даррен Диц (защитник ЦСКА - прим. ТАСС) получается по таким критериям иностранцем. Мы понимаем, что надо работать в сторону российского вратаря и оставлять квоту на приобретения форварда или защитника. Это единственный фактор, который сыграл роль в судьбе Адама, так бы я его никогда не отдал".

Есмантович поделился ожиданиями от предстоящего сезона. "Следующий сезон будет еще сложнее, ведь мотивация - это главная вещь в спорте, где через не могу кто-то может играть, а кто-то нет. Хоккеист должен быть готов физически, психологически и морально, и нашим игрокам придется преодолевать очередной рубеж, но повторять успех всегда сложнее. У нас открыт вопрос по вратарю, защитнику, желательно праворукому, и мы с оптимизмом смотрим на нашу молодежь", - добавил президент ЦСКА.

В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.