Мамин считает, что Бобровский творит чудеса в плей-офф НХЛ

Российский вратарь в составе "Флориды" сыграет в финале Кубка Стэнли

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский показывал феноменальную игру во втором и третьем раундах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и достоин стать самым ценным игроком турнира. Такое мнение журналистам во вторник высказал бывший игрок "Флориды", двукратный обладатель Кубка Гагарина Максим Мамин.

"Флорида" в первом раунде плей-офф обыграла в серии "Бостон" (4-3), во втором - "Торонто" (4-1), в третьем - "Каролину" (4-0). В финале Кубка Стэнли клубы сыграет с "Вегасом".

"Я стараюсь смотреть каждый матч, болею за ребят, у меня там много знакомых осталось, надеюсь, у них все получится, - сказал Мамин. - Во втором и третьем раундах Бобровский феноменальную игру показал, он творил чудеса и достоин стать самым ценным игроком плей-офф. Я счастлив за него, надеюсь, он в финале так же будет играть. Из "Флориды" поддерживаю отношения с Гришей Денисенко и Александром Барковым".