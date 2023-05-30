Гимнастка Дина Аверина рассказала, что продолжает восстанавливаться после травмы

Во вторник Дина и Арина Аверины стали участниками концерта "Сокровища России"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой она пропустила майский этап Кубка сильнейших в Москве. Об этом спортсменка сообщила журналистам во вторник.

"Восстановилась ли я? В процессе. Но сейчас все слава богу", - ответила Дина Аверина на вопрос о своей физической форме.

Во вторник Дина и Арина Аверины стали участниками концерта "Сокровища России", который был посвящен Дню защиты детей и проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер.

"Хотелось показать все, влиться в номер, с которым мы сегодня выступали, показать настоящую художественную гимнастику. Даже Ирина Александровна Винер не знала, что мы точно приедем. И тут мы выходим на контрольный прогон, делаем свой номер. Она видит, что мы вышли, и сразу говорит, что скучала по нам", - добавила Дина Аверина.