Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка в первом круге проиграла представительнице США Эмме Наварро

ТАСС, 30 мая. Российская теннисистка Эрика Андреева уступила американке Эмме Наварро в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча прошла во вторник.

Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 6:4 в пользу Наварро, которая, как и Андреева, не имеет номера посева. Во втором круге американка сыграет с победительницей встречи между белоруской Викторией Азаренко, имеющей 18-й номер посева, и канадкой Бьянкой Андрееску (без номера посева).

Андреева стала второй россиянкой, завершившей выступление на Открытом чемпионате Франции. Ранее вторая ракетка России Вероника Кудерметова уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии. 30 мая Даниил Медведев проиграл бразильцу Тьяго Уайлду и стал первым представителем России, покинувшим турнир в мужском разряде.

Андреевой 18 лет, она занимает 147-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева попала в основную сетку турнира из-за снятия российской теннисистки Анны Калинской, которая пропускает чемпионат из-за травмы. Во второй круг вышла 16-летняя сестра Эрики Андреевой Мирра Андреева, обыграв американку Элисон Риск.

Наварро 22 года, в мировом рейтинге она занимает 75-ю позицию. Американка также не становилась победительницей турниров под эгидой WTA.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).