"Севилья" и "Рома" встретятся в финальном матче футбольной Лиги Европы

Встреча пройдет в среду на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште

ТАСС, 31 мая. Испанский футбольный клуб "Севилья" и итальянская "Рома" в среду сыграют в финальном матче Лиги Европы. Встреча пройдет в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш" и начнется в 22:00 мск.

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. "Рома" перед заключительным туром чемпионата Италии занимает шестое место в турнирной таблице, команда гарантировала себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций, в случае победы в заключительной встрече национального первенства она выйдет в групповой этап Лиги Европы. "Севилья" идет 11-й в таблице перед последним туром чемпионата Испании, команда по итогам национального сезона в лучшем случае может попасть в квалификацию Лиги конференций.

Победитель Кубка УЕФА (нынешнее название - Лига Европы) в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин считает "Севилью" номинальным фаворитом матча. "Учитывая тот колоссальный опыт, который есть у "Севильи" в финалах Лиги Европы, я думаю, что команда номинально является фаворитом матча, - сказал Алдонин ТАСС. - Понятно, что у "Ромы" есть [главный тренер Жозе] Моуринью, который обладает большим опытом побед в разных международных турнирах (Моуринью выиграл все пять предыдущих еврокубковых финалов, в которых участвовал - прим. ТАСС). "Севилья" в Лиге Европы, как мадридский "Реал" в Лиге чемпионов, чувствует себя как рыба в воде, показывает феноменальные результаты на протяжении долгих лет, является фаворитом вне зависимости от состава и того, против кого играет, очень уверена в себе".

"Можно сказать, что в этом году произошло возрождение итальянского футбола, все-таки местные клубы представлены в трех финалах ("Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов, "Фиорентина" - в финале Лиги конференций - прим. ТАСС). Был очень серьезный кризис в Италии, не надо забывать, что итальянцы являются последними чемпионами Европы. Безусловно, количество команд в финалах [еврокубков этого сезона] говорит само за себя", - отметил Алдонин.

"Рома" второй год подряд сыграет в финале еврокубка, в прошлом сезоне команда под руководством Моуринью стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций, благодаря чему попала в Лигу Европу. На групповом этапе второго по значимости еврокубка итальянская команда заняла второе место в квартете с испанским "Бетисом", болгарским "Лудогорцем" и финским ХИКом, а в плей-офф прошла австрийский "Зальцбург", испанский "Реал Сосьедад", нидерландский "Фейенорд" и германский "Байер".

"Севилья" является самой титулованной командой в истории Лиги Европы, на счету испанского клуба шесть титулов (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), он выиграл все финалы турнира, в которых участвовал. Текущий сезон "Севилья" начинала в Лиге чемпионов, на групповой стадии команда стала третьей в квартете с английским "Манчестер Сити", германской "Боруссией" из Дортмунда и датским "Копенгагеном" и вышла в плей-офф Лиги Европы, где победила нидерландский ПСВ, турецкий "Фенербахче", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус".

Вторая встреча

"Рома" и "Севилья" второй раз сыграют друг с другом в официальном матче. В сезоне-2019/20 команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы, этап состоял из одного матча вместо положенных двух из-за пандемии коронавируса. Победу со счетом 2:0 одержала "Севилья", позднее ставшая победителем турнира.

Финальный матч Лиги Европы обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором, его помощниками на бровке станут Гари Бэсуик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначен Майкл Оливер, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Стюарт Аттуэлл, Крис Кавана и Бастиан Данкерт.

"Севилья" по ходу нынешнего сезона дважды меняла главного тренера. В октябре 2022 года команду из-за неудовлетворительных результатов покинул бывший наставник сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги, его сменил аргентинец Хорхе Сампаоли, руководивший командой в сезоне-2016/17. В марте 2023 года Сампаоли был уволен, на тот момент "Севилья" занимала 14-е место в чемпионате Испании. На место аргентинца пришел испанец Хосе Луис Мендилибар, под его руководством "Севилья" провела 15 матчей, в которых одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла.

"Рома" в случае победы в Лиге Европы станет шестой командой в истории, выигравшей два разных еврокубка подряд. Ранее подобного добивались итальянский "Милан" (Кубок обладателей кубков - 1968, Кубок европейских чемпионов - 1969), английский "Ливерпуль" (Кубок УЕФА - 1976, Кубок европейских чемпионов - 1977), "Ювентус" (Кубок обладателей кубков - 1984, Кубок европейских чемпионов - 1985), португальский "Порту" (Кубок УЕФА - 2003, Лига чемпионов - 2004), которым тогда руководил Моуринью, и английский "Челси" (Лига чемпионов - 2012, Лига Европы - 2013).

"Открытые финалы могут быть только с участием "Барселоны" и "Манчестер Сити", с командами Хосепа Гвардиолы, он никого не боится, всегда играет в атаку, - отметил Алдонин. - Не думаю, что в этом финале будет чрезмерно открытая игра, "Севилья" умеет как атаковать, так и обороняться, все в непостоянном монотонном режиме. То есть определенная аритмия существует. Но мне все равно кажется, что будет довольный интересный и веселый финал с этими участниками. Веселый в плане встречных атак и результата. Думаю, что не обойдется одним забитым мячом".

Действующим победителем Лиги Европы является германский "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне, из российских команд трофей завоевывали ЦСКА (2005) и петербургский "Зенит" (2008). В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.