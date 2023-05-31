Олимпийский комитет Косова призвал ITF открыть дисциплинарное дело против Джоковича

Федерация тенниса Косова подаст официальную жалобу на сербского спортсмена из-за его высказывания

ТАСС, 31 мая. Президент Олимпийского комитета Косова Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой отреагировать на поступок сербского теннисиста Новака Джоковича, написавшего после матча первого круга Roland Garros на телевизионной камере "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию". Об этом в среду сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Косова.

В понедельник Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции написал на специальной линзе телевизионной камеры "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию".

"Как президент организации, я чувствую себя обязанным выразить свою обеспокоенность и попросить вас отреагировать на поступок Джоковича от имени Международного олимпийского комитета, поскольку эти сообщения и действия опасны для будущего спорта, если останутся безнаказанными. В соответствии с Олимпийской хартией спортивные организации в рамках олимпийского движения должны соблюдать политический нейтралитет, и, учитывая, что Международная федерация тенниса является международной федерацией, признанной МОК, я со всем уважением прошу Международный олимпийский комитет отреагировать на это в рамках своих полномочий. Также я прошу ITF следовать принципам, регулируемым Олимпийской хартией, и расследовать этот вопрос, открыв дисциплинарную процедуру в отношении спортсмена, - сказал Красники. - То, что произошло на Открытом чемпионате Франции, воспринимается как нарушение спортивных принципов и олимпийского духа, как нарушение Олимпийской хартии. Несмотря на то что Новак Джокович является одним из лучших теннисистов, подобное поведение недопустимо, так как это создает опасный прецедент, когда спорт может использоваться в качестве платформы для политических сообщений, программ и пропаганды. Я очень надеюсь, что МОК поднимет свой голос от имени спорта и еще раз покажет, как вы всегда показывали, что спорт нельзя использовать для политических посланий, и я заранее благодарю вас за внимание, которое вы уделите этому вопросу".

Во вторник сербская газета Blic сообщила, что Федерация тенниса Косова подаст официальную жалобу на Джоковича из-за его высказывания. В организации заявили, что будут добиваться дисциплинарных мер против бывшей первой ракетки мира как от ITF, так и от организаторов Roland Garros. В Федерации тенниса Косова считают важным отстаивание ценностей и достоинства страны.

Также во вторник организаторы Roland Garros - Федерация тенниса Франции - не стали наказывать Джоковича за его поступок. В организации отметили, что правила турниров Большого шлема официально не запрещают теннисистам говорить о чем-либо. В связи с этим Федерации тенниса Франции не стала занимать какую-либо сторону по этому вопросу.

Джокович является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. На счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула.

О ситуации в Косове

В понедельник сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.