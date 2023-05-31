Футболист Дуарте рассказал, что размер зарплаты сыграл роль в его переходе в "Спартак"

Защитник отметил, что переход в столичную команду являлся для него вызовом

ТАСС, 31 мая. Размер будущней зарплаты сыграл роль в переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в московский футбольный клуб "Спартак". Об этом Дуарте рассказал в среду "Спорт-Экспрессу".

Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года. За красно-белых 23-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.

"Вопрос зарплаты естественный и нормальный, этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в "Спартак" был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист, и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет", - сказал Дуарте.

"Спартак" за тур до окончания чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице. Столичная команда на очко отстает от идущего вторым ЦСКА и на очко опережает располагающийся на четвертом месте "Ростов". В заключительном туре, который пройдет 3 июня, красно-белые июня на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА примет "Ростов". Все матчи начнутся в 17:00 мск.