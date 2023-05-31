Ольховский: теннисист Медведев сможет успешно подготовиться к травяной части сезона

Россиянин в понедельник проиграл 172-й ракетке мира в первом круге Roland Garros

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Травяное покрытие подходит российскому теннисисту Даниилу Медведеву больше, чем грунтовое, у него появилось время на отдых, поэтому он сможет хорошо подготовиться к следующей части сезона. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Конечно, поражение Медведева очень обидное, но нельзя сказать, что грунтовый сезон для него вышел совсем неудачным. Я думаю, он сможет успешно подготовиться к травяной части сезона. Это покрытие подходит Даниилу больше, чем грунт, и у него появилось достаточно времени на восстановление", - сказал Ольховский.

30 мая Медведев уступил бразильцу Тьяго Уайлду, который занимает 172-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 в первом круге Roland Garros.

Roland Garros завершится 11 июня. Травяная часть сезона стартует 12 июня в Штутгарте. Главным турниром на этом отрезке станет Уимблдон, который пройдет с 3 по 16 июля.