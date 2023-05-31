Парагвайский футболист "Спартака" Дурате заявил о намерении выучить русский язык

Защитник отметил, что сперва должен до определенного уровня выучить английский язык

ТАСС, 31 мая. Парагвайский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Алексис Дуарте хочет приступить к изучению русского языка. Об этом Дуарте сообщил "Спорт-Экспрессу" в среду.

"Учу английский, поскольку это язык более широкого применения. А когда дойду до определенного уровня знания, приступлю к изучению русского. Нужно же как-то отвечать на подколы со стороны партнеров по команде", - отметил Дуарте.

Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года. За московскую команду 23-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.