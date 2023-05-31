Ольховский считает, что Мирра Андреева показала зрелый теннис в первом круге Roland Garros

Андрей Ольховский подчеркнул, что восхищен игрой российской теннисистки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева показала зрелую и уверенную игру в матче первого круга Roland Garros против американки Элисон Риск. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Мирра Андреева вызывает у меня только восхищение. Она в 16 лет прошла квалификацию и первый круг на дебютном турнире Большого шлема. И как прошла! Она показала очень уверенный и зрелый теннис. Посмотрим, как она дальше будет выступать", - сказал Ольховский.

Во вторник Андреева победила американку со счетом 6:2, 6:1. Для россиянки это был первый матч в карьере в основной сетке турниров Большого шлема во взрослом разряде.

Во втором круге Андреева сыграет с француженкой Дианой Парри. Roland Garros завершится 11 июня.