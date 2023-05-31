Стала известна причина инсульта у бывшего футболиста "Спартака" Гаврилова

Юрий Гаврилов еще несколько дней останется в реанимации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи, в реанимации он проведет еще пару дней. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

"У него случился инсульт, пока он находится в реанимации, - сказал Василий Гаврилов. - В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60 процентов перекрыла подачу крови".

"Сейчас врачи проводят все необходимые манипуляции - они поставят стент или растворят эту бляшку. Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации", - добавил он.

Юрий Гаврилов был госпитализирован во вторник.

Василий Гаврилов отметил, что пока рано говорить о том, что жизни его отца ничего не угрожает. "Тромбы в венах - непредсказуемая история: сейчас тебе может ничего не угрожать, но произойти может всякое", - отметил он.

Юрию Гаврилову 70 лет. В разные годы он на позиции полузащитника выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".