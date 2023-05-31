СМИ: футболист Неймар отверг предложение из Саудовской Аравии с зарплатой €400 млн

Сообщается, что нападающий принял такое решение из-за желания остаться в ПСЖ, либо продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 31 мая. Бразильский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар отклонил предложение команды из Саудовской Аравии на сумму €400 млн. Об этом в среду сообщил портал Foot Mercato.

По информации источника, футболист принял такое решение из-за желания продолжить карьеру либо в ПСЖ, либо в английском "Манчестер Юнайтед". О том, какой именно клуб Саудовской Аравии сделал предложение бразильцу, не сообщается.

Неймару 31 год, в 2017 году он перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. В составе французской команды форвард провел 173 матча, в которых отметился 118 забитыми мячами и 77 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ футболист стал четырехкратным чемпионом национального первенства и победителем в суперкубке страны, трижды победил в кубке Франции и дважды - в Кубке французской лиги.

По ходу карьеры Неймар выступал за бразильский "Сантос" и "Барселону", вместе с которой выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также форвард в составе клуба трижды победил в Кубке Испании, дважды - в чемпионате страны и один - в суперкубке. За сборную Бразилии Неймар принял участие в 124 матчах, забив 77 мячей и сделав 56 передач. Игрок является лучшим бомбардиром национальной команды вместе с Пеле.