31 мая, 08:25
Футбол в России

Футболист Дуарте рассказал, что не пожалел о переходе в "Спартак"

Защитник выразил надежду, что российские клубы получат возможность вернуться в еврокубки

ТАСС 31 мая. Парагвайский защитник Алексис Дуарте не испытывает сожалений о переходе в московский футбольный клуб "Спартак", несмотря на отсутствие возможности выступать в еврокубках. Об этом Дуарте рассказал "Спорт-Экспрессу" в среду.

"Конечно, каждый футболист мечтает играть в еврокубках. Для того латиноамериканцы и перебираются в Европу. Но никогда не было и мысли пожалеть [о выборе]. Надеюсь, в какой-то момент мы получим возможность вернуться на эти турниры", - сказал Дуарте.

Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года. За красно-белых 23-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.

По решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Российский футбол
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