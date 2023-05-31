31 мая, 08:31
Летние олимпийские виды спорта

Бах: международное сообщество поддерживает рекомендации МОК в отношении России

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Международный олимпийский комитет в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов

ТАСС, 31 мая. Подавляющее большинство международного сообщества поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом в среду заявил президент МОК Томас Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

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"Подавляющее большинство международного сообщества понимает, что спорт переживает трудные времена, и поддерживает наш промежуточный подход. Это было отражено во многих заявлениях, не только подавляющего большинства Национальных олимпийских комитетов, но и в заявлениях многих политических лидеров как на уровне ООН, так и на уровне межправительственных организаций и глав государств и правительств. Самый последний пример - саммит G7 в Японии", - сказал Бах.

19 мая лидеры стран G7 заявили, что поддерживают автономию спорта и нацелены на то, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве представителей своих государств. "Это наша позиция, защищающая автономию спорта, это наша позиция, которая устанавливает жесткие ограничения, гарантирующие нейтральный статус спортсменов с российским и белорусским паспортом на международных соревнованиях", - сказал президент МОК.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 

Теги:
Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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