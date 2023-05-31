Тарпищев: не стоит ругать Медведева за вылет в первом круге Roland Garros

Соперник Даниила Медведева провел свой лучший матч, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Roland Garros - сенсация, но не стоит ругать спортсмена, ведь в этом сезоне он намного лучше стал играть на грунтовом покрытии. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Сенсация, конечно, если смотреть по рейтингу. Даня проигрывал прежде всего в розыгрыше приема второй подаче, он слишком много был в защите в розыгрыше второго мяча, - сказал Тарпищев. - Конечно, и двойных ошибок было много. И когда повел по сетам 2-1, то надо было добавить, а у него наступило если не расслабление, то уверенность, что уже все, победа не уйдет".

"Соперник еще и сыграл лучшую свою игру - бил наотмашь слева, справа. И корт медленный для Дани. Ругать его не стоит, он бился с первого до последнего очка, чудом выиграл второй сет. Он просто не успел выграться в турнир, трагедии нет, на земле он стал играть лучше, это очевидно. Как он в том году проиграл - вот это была трагедия. Сейчас же надо работать дальше", - добавил собеседник агентства.

Во вторник Медведев, занимающий второе место в мировом рейтинге, проиграл 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду - 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Ранее россиянин впервые выиграл соревнования, проводящиеся на грунтовом покрытии, - турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии "Мастерс" в Риме.

На Roland Garros 2022 года Медведев дошел до четвертого круга, в котором уступил хорвату Марину Чиличу - 2:6, 3:6, 2:6.