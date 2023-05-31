Бах: МОК не шел на поводу у популистов в вопросе возвращения россиян на мировую арену

Во времена, когда автономия спорта подрывается некоторыми государствами, единство является основой для будущего, подчеркнул глава Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не шел на поводу у популистов и скептиков при составлении рекомендаций о возвращении российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом в среду заявил президент МОК Томас Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

"Подобные чрезвычайно сложные политические проблемы не могут иметь простых решений, только популисты способны предложить простые решения для решения наиболее сложных проблем в мире, к сожалению, мы каждый день можем видеть, к чему ведут такие простые решения. Так что эта сложная ситуация бросает вызов и вам, когда пришло время согласиться с рекомендациями и жесткими ограничениями, многие из вас подтвердили, что такое может быть сделано. Многие международные федерации и организаторы международных спортивных соревнований, в том числе чемпионатов мира, согласились с рекомендациями и успешно их реализовали на фоне заявлений скептиков, которые хотели заставить людей поверить в то, что это никогда не сработает. Но с самого начала мы оставались и остаемся вместе, потому что в конечном счете это касается нашего олимпийского единства и истинной универсальности ваших чемпионатов мира, которые оправдывают свое значение", - отметил Бах.

"В эти времена, когда наша автономия подрывается некоторыми государствами, во времена, когда определенные силы стараются разъединить наше мировое спортивное движение, в эти трудные времена наше единство является основой для будущего глобального спорта. Примером этого является ваше решение относительно участия индивидуальных спортсменов в нейтральном статусе с паспортами России и Белоруссии. Подавляющее большинство вас поддержали инициативу Олимпийского саммита, который попросил МОК найти возможность возвращения спортсменов из этих стран на международные соревнования, но при этом сохранить санкции в отношении их государств. И в этой связи я особенно хочу поблагодарить совет ASOIF, который занял достаточно четкую позицию, подчеркивающую невозможность отделения спорта от политики", - добавил Бах.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.