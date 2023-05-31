Российские космонавты с МКС дадут старт полумарафону "Забег.РФ"

Ведутся переговоры об участии в забеге людей из стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, рассказала Ксения Шойгу

МОСКВА, 31 мая. ТАСС/. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев примут участие в старте полумарафона "Забег.РФ". Об этом в среду журналистам рассказала руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу.

"Ведем переговоры по участию в нашем забеге стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Но покорим и космос. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на МКС. Теперь мы будем бежать и в космосе, такой промоакции не было ни у кого. Именно из космоса будет дан старт забега", - сказала Шойгу.

Забеги пройдут 4 июня во все регионах России, а также Ереване, Минске, Душанбе и Бишкеке.