31 мая, 09:58
Олимпиада-2024 в Париже

Оргкомитет Олимпиады в Париже реализовал 6,8 из 10 млн билетов

Средняя цена за билет составляет €100

ТАСС, 31 мая. Оргкомитет Олимпийских игр 2024 года в Париже реализовал две трети от всех доступных билетов - 6,8 млн. Об этом в среду сообщил глава оргкомитета Тони Эстанге, выступая на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций.

Продажи билетов на ближайшую Олимпиаду стартовали 15 февраля. "Стартовала вторая фаза, в общей сложности продано 6,8 миллиона билетов, что обещает большой успех", - отметил Эстанге.

В общей сложности в продажу поступит 10 млн билетов, 80% из которых доступны в открытой продаже через специальную билетную платформу.

Средняя цена за билет составляет €100.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
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