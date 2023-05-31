Матыцин принял участие в открытии центра олимпийской подготовки в Бронницах

В церемонии также приняли участие Алексей Свирин, Владимир Ешеев и Дмитрий Лысенков

БРОННИЦЫ /Московская область/, 31 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в среду принял участие в торжественной церемонии открытия Федерального центра подготовки олимпийского резерва по гребному спорту в подмосковных Бронницах, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Дорогие друзья, очень рад быть вместе с вами, - сказал Матыцин. - Даже солнышко выглянуло, когда мы начали церемонию, значит, все мы делаем правильно, в согласии с природой и федеральной целевой программой. Самое главное, что мы через спорт воспитываем ребят, даем возможность прикоснуться к славной истории отечественного спорта и получить образование. Хочу пожелать нам всех спортивных побед, побед нашей стране во всех делах, и я буду рад, если нынешние спортсмены еще не раз прославят нашу великую родину на российских и международных соревнованиях".

В церемонии также приняли участие президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, президент Федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков.

Министр также провел встречу со спортсменами и попробовал свои силы на одном из тренажеров, после чего осмотрел лукодром и поучаствовал в открытии мемориальной доски заслуженного тренера СССР Якова Костюченко.

"Значение сегодняшнего мероприятия трудно переоценить, - сказал ТАСС Свирин. - Сегодня были открыты важные объекты для олимпийских видов спорта, за что хочу поблагодарить министерство спорта, правительства Московской области и Бронниц. Венцом мероприятия стало открытие доски Якова Яковлевича, который совсем недавно был в строю и тренировал чемпионов здесь, на бронницкой земле. Но сегодня мы не только отдали дань прошлому, но и сделали уверенный шаг вперед".