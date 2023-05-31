Матыцин заявил, что держит ситуацию с происшествием в Ростове-на-Дону под личным контролем

Министерство спорта тесно взаимодействует с региональными органами власти, отметил Олег Матыцин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Происшествие с обрушением трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону находится под личным контролем министра спорта РФ Олега Матыцина. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с происшествием на гребном канале "Дон", - сказал Матыцин. - Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося - дети. Хочу искренне поддержать родных и близких погибшей в результате трагедии. Разделяю их глубокое горе от невосполнимой потери".

"В настоящее время мы тесно взаимодействуем с региональными органами власти и лично с министром [спорта Ростовской области] Самвелом Аракеляном в оказании помощи всем пострадавшим. Держу данную ситуацию на личном контроле", - добавил министр спорта РФ.

Во вторник на территории школы олимпийского резерва № 5 в Ростове-на-Дону во время соревнований по футболу среди детских команд обрушились трибуны. Как сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России, в результате происшествия один человек погиб, пострадали 37.