Макаров считает, что футболистам "Динамо" в новом сезоне предстоит сыгрываться с нуля

"Динамо" за тур до окончания чемпионата занимает седьмое место в турнирной таблице

ТАСС, 31 мая. Футболистам московского "Динамо" в новом сезоне предстоит начать сыгрываться с нуля. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал полузащитник столичной команды Денис Макаров.

"Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться", - сказал Макаров.

После домашнего поражения от "Ахмата" (0:3) в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" расторгло контракт с тренером Славишей Йокановичем. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Алпатов. Под его руководством бело-голубые обыграли "Торпедо" (3:0) и проиграли "Локомотиву" (2:4).

За тур до окончания чемпионата "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В заключительном туре столичная команда 3 июня на выезде сыграет с "Оренбургом".