Свитолина раскритиковала решение Минспорта Украины о бойкоте турниров с участием россиян

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса в случае, если их атлеты будут участвовать в соревнованиях, на которых выступают россияне

ТАСС, 31 мая. Бронзовый призер Олимпиады украинская теннисистка Элина Свитолина не понимает решение Министерства молодежи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в международных соревнованиях с россиянами и белорусами. Комментарий Свитолиной приводит портал Tribuna.com.

18 апреля Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса в случае, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии

"Я не понимаю этого решения Минспорта. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто выстреливаем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну", - сказала Свитолина.

"Сейчас очень много видов спорта снова возвращают россиян и белорусов, мне грустно за наших спортсменов, отдавших всю жизнь спорту. Не понимаю позиции Минспорта, они выбора спортсменам не оставляют. Хорошо бы они позволяли участвовать по желанию, а это приказ. У нас можно заморозить очки и вернуться спустя время, а вот в других видах спорта ситуация другая, лучше выходить и обыгрывать их на спортивной площадке, это было бы правильно", - добавила теннисистка.

Российские и белорусские теннисисты отстранены от командных соревнований, но могут выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации (WTA) как нейтральные спортсмены. Власти Украины неоднократно требовали запрета на участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Исполком Международного олимпийского комитета 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. 31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета Украины Олег Немчинов, являющийся министром кабинета министров страны, заявил, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала третье место в мировом рейтинге. На данный момент спортсменка находится на 192-й строчке. Весной 2023 года она вернулась к соревнованиям после рождения дочери.