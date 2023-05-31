Футболист Макаров назвал провальными результаты "Динамо" в нынешнем сезоне

За тур до окончания чемпионата России "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице

ТАСС, 31 мая. Московский футбольный клуб "Динамо" показал провальные результаты в сезоне-2022/23. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал полузащитник "Динамо" Денис Макаров.

"Конец сезона у нас неудачный, в принципе как и весь сезон. Ни о чем не думаем, доигрываем сезон с как можно лучшей стороны, будем готовиться к новому, сейчас главное - доиграть. Есть еще последний тур, чтобы исправиться, готовимся к этой игре. Провальный сезон", - сказал Макаров.

За тур до окончания чемпионата России "Динамо" занимает седьмое место в таблице, набрав 45 очков. В полуфинале "Пути регионов" Фонбет - Кубка России "Динамо" проиграло тольяттинскому "Акрону", выступающему во втором по силе дивизионе чемпионата страны (0:0, 1:4 по пенальти).

В последнем туре Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" 3 июня на выезде сыграет с "Оренбургом".