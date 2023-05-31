РУСАДА ответило главе WADA, сомневающемуся в независимости антидопинговой системы России

Все функции антидопингового агентства выполняются при неукоснительном соблюдении стандартов, подчеркнула Вероника Логинова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает работать в соответствии с международными стандартами и спокойно отреагировало на последнее заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, подвергнувшего сомнению независимость антидопинговой системы России. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Банька в среду во время выступления на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) заявил, что российская антидопинговая система продолжает зависеть от государства.

"Абсолютно спокойно реагируем на подобного рода заявления, это уже не новость, - сказала Логинова. - Все функции антидопингового агентства выполняются при неукоснительном соблюдении стандартов. Что касается РУСАДА, то нами предприняты беспрецедентные меры для обеспечения независимости агентства: начиная с внесения изменений в устав агентства и заканчивая введением требования о согласовании каждого нового кандидата в штат с независимым офицером по этике. В этом году РУСАДА переданы полномочия по утверждению общероссийских антидопинговых правил".

"Есть примеры, когда в других странах руководителями органов управления антидопинговых организаций становятся действующие спортивные чиновники. Но мы не критикуем деятельность других или выносимые иностранными дисциплинарными органами санкции. Не тратим на это время, мы прикладываем максимум усилий для качественного выполнения своей работы и борьбы с допингом на самом высоком уровне", - добавила собеседница ТАСС.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.