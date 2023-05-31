Россиянина Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации

Гроссмейстер занимает 11-е место

ТАСС, 31 мая. Россиянин Сергей Карякин вошел в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована в среду на сайте организации.

Карякин занимает 11-е место. Он был исключен из рейтинга 28 февраля в связи с тем, что год не принимал участия в соревнованиях. В начале мая спортсмен в составе сборной Московской области занял третье место по итогам командного чемпионата России в Сочи. На момент исключения из рейтинга Карякин занимал 10-е место.

Лучшим из россиян остается Ян Непомнящий, который опустился со второй строчку на четвертую. В мае он занял предпоследнее, девятое место на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте. Лидером рейтинга является норвежец Магнус Карлсен, вторым идет представитель Франции Алиреза Фируджа, третьим - чемпион мира китаец Дин Лижэнь.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.