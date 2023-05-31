В "Оренбурге" заявили, что не получали предложений по главному тренеру Личке

По словам спортивного директора Дмитрия Андреева, в клубе спокойно реагируют на слухи о возможном уходе тренера

ТАСС, 31 мая. Футбольный клуб "Оренбург" не получал предложений по главному тренеру команды чеху Марцелу Личке. Об этом "Спорт-Экспрессу" в среду сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Пока Марцел с нами. Агенты ведут работу, это всегда будет, но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем", - сказал Андреев.

"Оренбург" за тур до окончания чемпионата России занимает восьмое место, набрав 43 очка. В заключительном туре "Оренбург" 3 июня примет московское "Динамо".

Личке 45 лет, он возглавляет "Оренбург" с 2020 года. Под руководством чешского специалиста по итогам сезона-2021/22 команда вышла в Мир - Российскую премьер-лигу. Ранее Личка работал главным тренером в чешской команде "Хмел" и брестском "Динамо", с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Белорусии в 2019 году.