Блинкова обыграла пятую ракетку мира Гарсию во втором круге Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5

ТАСС, 31 мая. Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла француженку Каролин Гарсию в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки, не получившей номера посева на турнире. Гарсия была посеяна под пятым номером. В третьем круге Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу.

Гарсия занимает пятое место в мировом рейтинге, Блинкова располагается на 56-й позиции. Россиянка во второй раз вышла в третий круг турнира Большого шлема, ранее она добиралась до этой стадии в 2019 году, также выступая на Открытом чемпионате Франции.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Финальный матч в женском турнире пройдет 10 июня.