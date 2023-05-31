Павлюченкова обыграла Самсонову и вышла в третий круг Roland Garros

В третьем круге Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой

ТАСС, 31 мая. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу. Самсонова получила 15-й номер посева, перед заключительным геймом она брала медицинскую паузу. В третьем круге Павлюченкова сыграет с еще одной представительницей России Анастасией Потаповой (24-й номер посева), ранее в среду обыгравшей Маяру Шериф из Египта (3:6, 6:4, 6:1).

В третий круг Roland Garros вышла первая ракетка России Дарья Касаткина (9-й номер посева), занимающая 9-е место в мировом рейтинге. Касаткина обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (6:3, 6:4). В третьем круге она сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая переиграла Елену Остапенко (17-й номер посева) из Латвии.

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022). В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Павлюченковой 31 год, она располагается на 333-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году россиянка дошла до финала Roland Garros, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).