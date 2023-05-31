UCI запретил выступать на международных стартах призерам Олимпиад Войновой и Новолодской

В числе тех, кто не получит нейтральный статус, есть и паралимпиец Алексей Обыденнов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) запретил участвовать в международных стартах призерам Олимпийских игр по велогонкам на треке Анастасии Войновой и Марии Новолодской. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе UCI.

В числе тех, кто не получит нейтральный статус, есть и паралимпиец Алексей Обыденнов.

Как сообщает пресс-служба UCI, Войнова, Новолодская и Обыденнов лишены возможности выступать на международных стартах из-за несоблюдения специальных правил участия российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой и приложения 1 к ним. Этот запрет действует до тех пор, пока остаются в силе специальные правила в отношении России и Белоруссии.

Войновой 30 лет, она становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы, 2 - на Европейских играх 2019 года.

23-летняя Новолодская является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, бронзовым призером Европейских игр - 2019, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы - 2020.