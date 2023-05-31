Грачева не смогла выйти в третий круг Roland Garros

Россиянка проиграла американке Слоан Стивенс со счетом 2:6, 1:6

ТАСС, 31 мая. Российская теннисистка Варвара Грачева уступила американке Слоан Стивенс в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Встреча прошла в среду.

Грачева проиграла со счетом 2:6, 1:6. В третьем круге Стивенс сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, которая переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь.

Грачевой 22 года, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 41-е место, на счету россиянки нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Грачева не проходила дальше третьего круга.

Стивенс 30 лет, она занимает 30-ю строчку мирового рейтинга. На счету американки семь титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом Стивенс на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2017 году. Лучшим достижением американки на Открытых чемпионатах Франции является выход в финал турнира 2018 года, где она уступила румынке Симоне Халеп.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Финальный матч в женском турнире пройдет 10 июня.