Футбольный клуб "Динамо" продлил контракт со Смоловым

Соглашение рассчитано на сезон-2023/24 с опцией продления еще на год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" продлил соглашение с нападающим Федором Смоловым. Об этом в среду сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение со Смоловым рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один сезон.

"Смолов был и остается одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество", - заявил заместитель генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувач.

Смолову 33 года, он является воспитанником "Динамо" и находился в системе клуба с 2007 по 2015 год, после чего играл за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", "Краснодар", "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". В 2022 году нападающий вернулся в "Динамо". В текущем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач.

В составе "Динамо" Смолов дважды стал финалистом Кубка России и дважды - бронзовым призером чемпионата страны. Дважды он становился лучшим бомбардиром чемпионата России (сезон-2015/16 и сезон-2016/17) и признавался футболистом года по версии Российского футбольного союза (2016 и 2018) .