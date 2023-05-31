Минспорт сообщил о выделении дополнительных ставок в сборной России по биатлону

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России планирует оставить без зарплаты в ЦСП Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки (ЦСП) рассмотрели вопрос о формировании списка сборных команд России по биатлону и приняли решение выделить дополнительные ставки. Об этом в среду сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Союз биатлонистов России (СБР) планирует оставить без зарплаты в ЦСП Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова, несмотря на то, что спортсмены выполнили критерии отбора в национальную команду.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии как с СБР, как и со всеми спортивными федерациями, следуем установленным регламентам. Минспорт и ФГБУ ЦСП оперативно рассмотрели вопрос формирования списка сборной команды по биатлону и приняли решение о выделении дополнительных ставок. Это подчеркивает наш приоритет в сохранении социальных гарантий членов сборных команд и защиту их интересов", - сказал Матыцин.

"В этот период важно оказывать поддержку, придерживаться конструктивного подхода и быть вместе - государству, федерациям, спортсменам и также представителям СМИ, которые играют важную роль в формировании позитивного имиджа российского спорта", - добавил он.