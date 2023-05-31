Отстраненная от соревнований Войнова намерена вернуться в спорт после рождения ребенка

По словам велогонщицы, она не понимает, почему ей запретили участвовать в международных стартах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр по велоспорту на треке Анастасия Войнова намерена вернуться в спорт после рождения ребенка. Об этом спортсменка рассказала в среду ТАСС.

31 мая стало известно, что Международный союз велосипедистов запретил Войновой участвовать в международных стартах. Также в список не допущенных до соревнований велогонщиков вошли Мария Новолодская и паралимпиец Алексей Обыденнов.

"Мне непонятно, за что на меня наложен запрет. Сейчас я нахожусь в положении и этот сезон точно пропущу. Но потом, после родов, я намерена возобновить тренировки и вернуться в спорт. Очень хочется снова выступать за свою страну под национальным флагом, а не на каких-то непонятных условиях. Неприятно мне все это", - сказала Войнова.

Войнова становилась серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и бронзовым призером Олимпиады 2021 года в Токио. Также в активе спортсменки 4 победы на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы, 2 - на Европейских играх 2019 года.