31 мая, 15:54
Летние олимпийские виды спорта

Российские велосипедисты Сырица и Медведев получили нейтральный статус от UCI

Спортсмены с 1 июня смогут выступать на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил выступать на международных стартах в нейтральном статусе российским велосипедистам Глебу Сырице и Алексею Медведеву. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе UCI.

Сырица и Медведев с 1 июня получили право выступать в нейтральном статусе на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Европы. Спортсмены будут выступать без флага своей страны до тех пор, пока действуют специальные правила, выработанные UCI в отношении россиян и белорусов.

Оба этих спортсмена также имеют возможность выступать в составе команд в отдельных дисциплинах на этапах Кубка мира. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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