Победители фиджитал-игр в дисциплине Standoff 2 хотят принять участие в "Играх будущего"

В среду команда Death or Glory обыграла Streeteight в Standoff 2 и лазертаг

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Участники команды Death or Glory, победившей на турнире фиджитал-игр по тактическим боям Standoff 2 и лазертагу, хотят принять участие в "Играх будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году. Об этом в среду журналистам заявил участник команды Алексей Белозерцев, играющий под ником Flafy.

"Очень хотелось бы вернуться, поучаствовать в "Играх будущего". Очень классный формат, ты можешь себя как виртуально показать, так и физически. Мы с игроками живем в совершенно разных городах, никак не контактируем, только в игре, так что там и будем тренироваться. Надеюсь, к 2024 году наша команда останется в том же составе и мы посетим этот турнир", - сказал Белозерцев.

Он также поделился эмоциями после победы и рассказал о тактике своей команды. "В самой игре мы, конечно же, не одна из лучших команд. Это естественно, мы проигрывали, повторяли свои же ошибки. В лазертаге же [противникам] не хватало уверенности, они очень сильно зажимались. Мы с командой придумали свои тактики и на уверенности давили своих соперников", - отметил Белозерцев.

В финале Death or Glory встречались с командой Streeteight и одержали уверенную победу. В Standoff 2 Death or Glory уступили со счетом 6:10, но в лазертаге команде удалось перевернуть ход матча. Итоговый счет игры - 22:14.

Фиджитал-игры проходят в шестой раз. В программу турнира, который завершится 7 июня, также вошли соревнования по компьютерным играм Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) и Warface. Первый турнир прошел с 21 по 23 сентября, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся 24 ноября - 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - 5-11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - 9-10 марта (фиджитал-гонки), пятый - 16-19 мая (фиджитал-футбол).

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.