Первая ракетка мира Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции

Во втором круге испанец обыграл представителя Японии Таро Даниэля

ТАСС, 31 мая. Испанский теннисист Карлос Алькарас в среду обыграл японца Таро Даниэля в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2 в пользу 20-летнего испанца, который возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниэль не получил номера посева. В третьем круге Алькарас сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым (26-й номер посева).

Алькарас за свою карьеру завоевал 10 титулов ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.

30-летний Даниэль занимает 112-е место в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнирах под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.