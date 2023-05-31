Самый ценный игрок прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Дмитрий Яшкин покинул СКА

В сезоне-2022/23 Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата

ТАСС, 31 мая. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин покинул петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

"Хоккей - это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями, - написал Ротенберг. - В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся".

"Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА, сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях, однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение - уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой. Дима, спасибо за классный год, удачи", - добавил главный тренер СКА.

Яшкину 30 лет, игрок перешел в петербургский клуб в 2022 году. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также самым ценным игроком сезона, в 67 матчах набрав 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 матчах плей-офф Яшкин набрал 7 очков (5+2). Предыдущей командой Яшкина был клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона", также в НХЛ он выступал за "Сент-Луис" и "Вашингтон".

С 2019 по 2021 год Яшкин играл за московское "Динамо", в составе которого стал самым ценным игроком регулярного чемпионата в сезоне-2019/20 и лучшим снайпером регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.