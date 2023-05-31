РФС планирует организовать матч, посвященный успехам "Зенита" и сборной России в 2008 году

В 2008 году "Зенит" выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вопрос организации ретро-матча, посвященного победам петербургского "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, на котором она завоевала бронзовые медали. Об этом ТАСС в среду сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В этом году мы запустили проект "Лига легенд", матчи которого приурочены к важным датам в истории нашего футбола. Дебютом проекта стал ретро-матч в Волгограде, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, его посетило более 36 тыс. болельщиков. В июне РФС первой из спортивных федераций примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас мы прорабатываем вопрос организации матча, посвященного победе "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА и бронзе сборной России на Евро-2008", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В 2008 году "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финальном матче шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 2:0. В игре за Суперкубок УЕФА петербургская команда оказалась сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (2:1), который в том году выиграл Лигу чемпионов. Сборная России на чемпионате Европы дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю команде Испании (0:3), на групповом этапе российские футболисты проиграли испанцам (1:4), обыграли греков (1:0) и шведов (2:0), а в четвертьфинале в дополнительное время победили сборную Нидерландов (3:1).