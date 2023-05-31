Бывший футболист "Зенита" Данни не сыграет в ретро-матче в Санкт-Петербурге

По словам португальца, в этот период он будет отдыхать с семьей в Греции

ТАСС, 31 мая. Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" португалец Мигель Данни не сможет принять участие в ретро-матче, посвященном победам команды в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА и успешному выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года. Об этом он рассказал в среду "Спорт-Экспрессу".

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили ТАСС о планах по организации ретро-матча.

"Это правда, что меня пригласили на матч, но я не смогу присутствовать. Я отдыхаю с семьей в Греции с 7 по 18 июня. Мне грустно, что я не сыграю в этом матче", - сказал Данни.

"Точно не знаю, кто станет тренером, но это определенно должны быть Гус Хиддинк и Дик Адвокат", - добавил португалец.

Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. Его дебют в составе петербургской команды пришелся на матч за Суперкубок УЕФА, в котором "Зенит" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Данни забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи.