Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Во втором круге он обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

ТАСС, 31 мая. Россиянин Андрей Рублев в среду одержал победу над французом Корентеном Муте в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу российского теннисиста, посеянного на турнире под седьмым номером. Муте не получил номера посева. В следующем круге Рублев встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

24-летний Муте располагается на 61-й строчке в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2022 года.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.