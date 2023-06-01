Россиянки Аванесян и Рахимова вышли в третий круг Roland Garros

Элина Аванесян обыграла француженку Леолию Жанжан, Камилла Рахимова победила польку Магдалену Френх

ТАСС, 1 июня. Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла француженку Леолию Жанжан в матче второго круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча прошла в среду.

Матч закончился со счетом 6:0, 7:5 в пользу Аванесян, не имеющей номера посева. В третьем круге россиянка сыграет с представительницей Дании Кларой Таусон.

Ранее в среду россиянка Камилла Рахимова обыграла польку Магдалену Френх со счетом 6:3, 6:4 и в третьем раунде сыграет с второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (2-й номер посева). Россиянин Александр Шевченко в матче второго круга мужского разряда уступил итальянцу Лоренцо Музетти (1:6, 1:6, 2:6).

Аванесян 20 лет, она занимает 134-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету россиянки нет титулов под эгидой организации. Выход в третий круг Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом Аванесян на турнирах Большого шлема. Жанжан 27 лет, в мировом рейтинге она идет 124-й, на счету спортсменки нет титулов под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

Финальный матч в женском одиночном турнире пройдет 10 июня.