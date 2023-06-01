"Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы

В финале испанский клуб в серии пенальти обыграл итальянскую "Рому"

ТАСС, 1 июня. Испанский футбольный клуб "Севилья" в серии пенальти обыграл итальянскую "Рому" и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в ночь на четверг в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Ромы" гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу "Севильи", победный удар нанес защитник Гонсало Монтиэль.

"Севилья" стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. "Севилья" не проиграла ни одного финала, в котором участвовала.

Футболисты испанской команды перед матчем вышли в футболках в поддержку голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико, который ранее выступал за "Севилью". 28 мая агентство Франс Пресс сообщило о госпитализации вратаря, по информации испанской газеты Marca, причиной госпитализации Рико стала травма головы, полученная им в результате падения с лошади.

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью впервые проиграл в финале еврокубкового турнира в качестве главного тренера. Португалец выиграл все пять предыдущих финалов, в которых участвовал: он становился победителем Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с португальским "Порту", Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (2010), Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед" (2017) и Лиги конференций (2022) с "Ромой".

В сезоне-2022/23 клубы из России не выступали в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.