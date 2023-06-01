Жозе Моуринью рассказал о своем будущем в "Роме" после поражения в финале Лиги Европы

В ночь на четверг "Рома" уступила "Севилье" в финале Лиги Европы, Моуринью впервые в своей тренерской карьере проиграл в решающем матче еврокубка

ТАСС, 1 июня. Главный тренер итальянской "Ромы" португалец Жозе Моуринью после поражения команды в финале Лиги Европы планирует обсудить свое будущее в футбольном клубе с его руководством. Комментарий Моуринью в четверг приводит журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

В ночь на четверг "Рома" в серии пенальти уступила испанской "Севилье" в финале Лиги Европы. Моуринью в шестой раз участвовал в финале еврокубка как главный тренер и впервые уступил.

"Мое будущее? В понедельник я поеду в отпуск, - отметил Моуринью. - Мы будем разговаривать. Я сказал владельцам ["Ромы"], что они первыми узнают о моих переговорах с другим клубом. Я оповещал их, когда в декабре меня приглашали в сборную Португалии, но сейчас у меня нет предложений от других команд".

Моуринью 60 лет, он возглавил "Рому" в мае 2021 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций. По ходу тренерской карьеры специалист возглавлял португальские "Бенфику", "Униан Лейрию" и "Порту", английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянский "Интер" и испанский "Реал". В качестве тренера он дважды побеждал в Лиге чемпионов, один раз - в Лиге Европы, трижды - в чемпионате Англии, дважды - в чемпионате Португалии, дважды - в чемпионате Италии и один раз - в чемпионате Испании. Также на его счету четыре победы в Кубке английской лиги, две - в Суперкубке Англии, по одной - в Кубке Англии, в Суперкубке Испании, в Кубке и Суперкубке Италии, в Кубке и Суперкубке Португалии. Моуринью четыре раза признавался лучшим тренером года Международной федерацией футбольной истории и статистики.