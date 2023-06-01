Бразильская конфедерация направила протест в ФИФА из-за проявлений расизма в адрес Ренана

Защитник национальной сборной и петербургского "Зенита" столкнулся с дискриминационными действиями в социальных сетях после матча молодежного чемпионата мира против команды Туниса

ТАСС, 1 июня. Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за случаев проявления расизма в отношении защитника национальной команды и петербургского "Зенита" Роберта Ренана в матче молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет) против сборной Туниса. Об этом в четверг сообщает пресс-служба CBF.

В среду бразильцы победили сборную Туниса со счетом 4:1 в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира. На 45-й минуте Ренан получил красную карточку.

"Бразильская конфедерация футбола направила в ФИФА протест против расистских действий, которым подвергся защитник Роберт Ренан. CBF категорически осуждает любые дискриминационные действия в футболе и больше не потерпит подобных случаев в спорте, - говорится в заявлении. - Покидая поле, Ренан был спровоцирован местной толпой и отреагировал по-спортивному. Однако в социальных сетях бразильский футболист стал жертвой нескольких случаев проявления расизма. Профили уже изучены организацией и будут отправлены в местный суд и Международную федерацию футбола с требованием о наказании".

Молодежный чемпионат мира проходит в Аргентине. В четвертьфинале турнира сборная Бразилия сыграет с командой Израиля 3 июня. Ренан пропустит встречу из-за дисквалификации.