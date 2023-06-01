Белорусская теннисистка Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки

На пресс-конференции у спортсменки спрашивали о президенте Белоруссии Александре Лукашенко и просили дать оценку событиям на Украине

ТАСС, 1 июня. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не стала отвечать на вопросы украинской журналистки после матча второго круга Roland Garros против соотечественницы Ирины Шиманович.

21 мая в матче второго круга Соболенко победила Шиманович со счетом 7:5, 6:2. В следующем раунде спортсменка сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой. Встреча пройдет 2 июня. По итогам турнира Соболенко может стать первой ракеткой мира.

На пресс-конференции журналистка попросила Соболенко ответить на вопрос о том, как она может поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко, упомянув о письме в его поддержку в 2020 году. Также она призвала теннисистку выразить отношение к событиям, которые происходят на Украине. Соболенко несколько раз ответила, что у нее нет комментариев. В разговор вмешался модератор, отметивший, что теннисистка дала понять, что не будет отвечать на такие вопросы. "Вы уже получили от меня достаточно ответов, у меня нет для вас комментариев", - резюмировала Соболенко.

28 мая Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2). После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку сопернице.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).