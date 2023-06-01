В РФС уверены, что матч за Суперкубок России среди женщин пройдет на высоком уровне

В матче за Суперкубок сыграют "Зенит" и ЦСКА

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Матч за Winline - Суперкубок России по футболу среди женщин в 2023 году пройдет на высоком уровне и будет интересен для зрителей. Такое мнение ТАСС в четверг высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Суперкубок России по футболу среди женских команд пройдет уже в третий раз, - сказал Митрофанов. - В первый год проведения мы открывали этим матчем сезон в начале марта. В прошлом году мы приняли решение перенести матч на лето и организовали настоящий футбольный праздник, который прошел в непринужденной обстановке, получили положительные отзывы от команд и болельщиков".

"Так как предыдущий титульный матч - за Кубок России, в котором также встречались ЦСКА и "Зенит", - состоялся в Петербурге на "Газпром-Арене", то суперкубок мы решили провести в Москве, на стадионе армейцев - на "ВЭБ-Арене". Мы готовим большую развлекательную программу, приглашаем всех посетить матч. Уверен, что игра пройдет на высоком уровне и будет интересна для зрителей", - добавил Митрофанов.

Матч за Суперкубок России пройдет 17 июня в Москве. В нем примут участие чемпион России петербургский "Зенит" и обладатель кубка страны ЦСКА.