Сборная Индии по тяжелой атлетике готовится к чемпионату мира на базе в Подмосковье

Кирилл Завадский рассказал, что с индийской командой идет плодотворный обмен опытом

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Спортсмены национальной команды Индии по тяжелой атлетике приехали на тренировочный сбор в Россию, на базе в подмосковном Чехове они готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Саудовской Аравии в сентябре. Об этом ТАСС в четверг сообщил член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский.

"Команда Индии будет работать на сборе в Чехове до 4 июня, - сказал Завадский. - В Россию приехали не только члены национальной команды, но и ряд членов молодежного состава. Сбор в Подмосковье является одним из этапов подготовки к чемпионату мира, кто-то из них также поедет на июньский квалификационный турнир на Кубу. Идет очень плодотворный обмен опытом, наши тренеры делятся своими наработками по подготовке спортсменов, а те - с нами, были уже совместные тренировки".

В Чехов приехал 21 спортсмен, а также 5 человек обслуживающего персонала (тренеры, врачи). В феврале между федерациями тяжелой атлетики России и Индии было подписано соглашение о сотрудничестве. "Возможно, осенью сборная России нанесет ответный визит в Индию, чтобы провести там тренировочный сбор", - заметил представитель ФТАР.

"В общении мы стараемся не затрагивать политических тем, но ощущаем поддержку со стороны наших коллег", - ответил собеседник ТАСС на вопрос, как команда Индии относится к международным санкциям в отношении российских тяжелоатлетов, которых фактически лишили права выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

"Сборную Индии по тяжелой атлетике пока не нельзя отнести к мировым лидерам, это, так сказать, уверенный в своих силах середнячок. Но молодежь у них подрастает неплохая, есть несколько призеров юношеского и юниорского мировых первенств. В Чехове сейчас тренируется обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Саикхом Мирабаи Чану. Я думаю, что к Играм-2028 тяжелоатлеты Индии будут представлять серьезную силу", - заключил Завадский.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 2 по 17 сентября в Эр-Рияде.