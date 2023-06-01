Исполком ПКР обсудил вопросы развития спорта в новых регионах

Заседание прошло 31 мая в ДНР

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) рассмотрел вопросы поддержки развития паралимпийского спорта в новых субъектах страны. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Члены исполкома Паралимпийского комитета России на очередном заседании обсудили вопросы поддержки развития паралимпийского спорта в новых субъектах Российской Федерации. Руководители и представители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей выступили с информацией о текущем положении дел в адаптивном спорте. Членами исполкома принято решение о поддержки новых регионов, ПКР готов обучать тренеров и специалистов по курсам повышения квалификации Паралимпийского центра дополнительного профессионального образования, оказывать консультационную помощь по всем возникающим вопросам, а также оказывать содействие в расширении материально-технической базы", - сказал Рожков.

Заседание прошло 31 мая в ДНР.

В рамках визита в ДНР Рожков провел встречу с исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма региона Юрием Мартыновым и спортсменами-паралимпийцами региона. "Спортсмены ДНР рассказали о своих потребностях в инвентаре и оборудовании для эффективной организации занятий спортом, модернизации и ремонте спортивных сооружений региона, обеспечения их доступной средой для маломобильных граждан. Паралимпийский комитет России готов оказать посильную помощь ДНР в развитии адаптивного спорта в регионе, в обеспечении экипировкой, повышении образовательного уровня тренерского состава, организации тренировочных мероприятий, а также оказать содействие в участии донецких спортсменов во всероссийских соревнованиях", - отметил глава ПКР.